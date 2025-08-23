Зв’язали та заклеїли рот: у Харкові банда напала на 89-річну матір військового

Цинічний розбій у Харкові

У Харкові правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної групи, які напали на 89-річну матір військового у її власній квартирі.

Про це розповіли прокуратура та поліція Харківщини.

Четверо чоловіків заздалегідь спланували злочин. Вони знали, що син потерпілої є військовослужбовцем, та припускали, що кошти, зароблені ним на передовій, можуть зберігатися вдома у старенької матері. Бандити вирішили, що жінка зберігає у квартирі близько 50 тисяч доларів США — кошти, які, за їхніми даними, нібито надсилає їй син-військовослужбовець.

22 серпня двоє учасників банди залишилися біля під’їзду «на шухері». Інші двоє піднялися до квартири. Щоб не викликати підозр, вони вдягнули форму працівників інтернет-провайдера.

«Двоє нападників цинічно проникли до квартири, зв’язали потерпілу, наділи їй на обличчя маску, вчинили безлад у помешканні та почали вимагати гроші й золоті прикраси», — повідомив начальник відділу СУ ГУНП в Харківській області Олександр Жидков.

Літня жінка мала лише 2 тисячі гривень, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші, однак нападники їх не взяли, забравши лише мобільний телефон. Коли вони вийшли з квартири, одразу були затримані поліцейськими.

Окремо затримані й пособник та організатор цього зухвалого злочину

«Я почула, як відчиняються двері, подумала, що це син приїхав. Увірвалися двоє чоловіків. Посадили мене в крісло, зв’язали руки й ноги скотчем, закрили обличчя. Вимагали гроші. Вони перерили всю квартиру, забрали телефон і наказали сидіти до вечора. Дуже злякалася, думала, що це мій кінець. Але вже за 15 хвилин у квартиру увійшли поліцейські. Вони мене розв’язали та викликали швидку», — пригадує потерпіла пенсіонерка.

Зловмисникам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

