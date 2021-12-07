“Звичайне планування у надзвичайних ситуаціях”: у посольстві США заперечили евакуацію з України

“Звичайне планування у надзвичайних ситуаціях”: у посольстві США заперечили евакуацію з України

Водночас в дипломатичному представництві відзначили, що планують певні заходи на випадок погіршення ситуації з безпекою.

У вівторок, 7 грудня, у посольстві США у Києві повідомили, що наразі не планується евакуація урядового персоналу або американських громадян з України.

Відповідне повідомлення з’явилося в Twitter дипломатичного представництва.

"Уряд США не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України", - запевняють у посольстві.

Водночас дипломати відзначили, що на випадок погіршення ситуації з безпекою в Україні відбувається розробка певних планів.

"Ми проводимо нормальне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою", - пояснили в посольстві..

Раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація США розробляє план евакуації американських громадян з України у разі виникнення надзвичайної ситуації на тлі напруженої обстановки біля кордонів з Росією.

Нагадаємо, американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну на декількох фронтах. Вже на початку наступного року Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців.

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