Звичайні злодії: росіяни поцупили з окупованого Бердянська кораблі з українським зерном

Там було кілька десятків тисяч тонн українського зерна.

З тимчасово окупованого Бердянська з морського порту зникли п'ять кораблів, завантажених кількома десятками тисяч тонн зерна.

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Про це під час телемарафону UAразом повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Мешканці Бердянська повідомляють, що в порту стояли п'ять кораблів. Деякі з них були повністю завантажені – це ми бачимо за митними документами, деякі частково завантажені. Декілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Там було кілька десятків тисяч тонн українського зерна”, - сказав Старух.

За словами Старуха, встановлюється, куди були відігнані кораблі з українським зерном.

В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області місцеві жителі вийшли на проукраїнський мітинг з синьо-жовтою символікою. Люди вимагають, аби загарбники пішли з міста за напрямком корабля. На що окупанти почали розганяти мирний протест насильницькими методами.