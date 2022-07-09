"Звичайно, це могла бути Росія": Данілов пригадав вибухи на складах боєприпасів України

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія могла бути відповідальною за атаки на склади боєприпасів радянських часів, що трапилися в Україні в роки, що передували вторгненню 24 лютого.

Данілов зауважив, що України для Росії – ціль номер один.

Про це повідомляє Reuters.

"Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути Росія. Ми для них – ціль номер один", – сказав секретар РНБО.

Він також поінформував, що в України залишилося багато радянської зброї, яка використовує снаряди калібру 122 і 152 мм. Цих снарядів у світі небагато, саме тому, за словами Данілова, українська армія переходить на калібр НАТО – 155 мм.

Нагадаємо, розслідувач Bellingcat Христо Грозєв ще минулого року заявляв, що до вибухів на українських складах боєприпасів може бути причетне ГРУ Росії.

Зауважимо, один з таких випадків вибухів на складах стався 15 листопада 2019 року. Тоді на території артилерійської бази в Балаклії пролунало близько 20 вибухів. Унаслідок цього загинули двоє людей, пошкодження дістали ще троє.

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