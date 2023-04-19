Звідки до України під час війни завозять товари: пояснили в митній службі

Протягом першого кварталу цього року Україна імпортувала товарів на суму в 15,5 млрд доларів. Водночас було експортовано - на 10 млрд доларів.

Україна протягом цього року імпортувала товарів на 15,5 млрд доларів, а експортувала - на 10 млрд доларів.

Про це повідомили в пресслужбі Державної митної служби України.

Як зазначається, за перший квартал цього року товарообіг становив 25,8 млрд доларів. Це на 7% менше, чим за той самий період 2022 року.

Перші місця серед країн-імпоретерів зайняли Китай - 2,6 млрд доларів, Польща - 1,6 млрд доларів, Німеччина - 1,1 млрд доларів.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі - на 1,5 млрд доларів, до Китаю - на 1 млдр доларів, Румунію - на 997 млн доларів.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2023 року товарів 71% склали наступні категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $4,4 млрд;

під час митного оформлення зазначених товарів до бюджету сплачено 27,8 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні товари — $3,6 млрд;

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 23,3 млрд грн, що складає 23% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $2,8 млрд;

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 19,7 млрд грн, що складає 19% надходжень митних платежів.

Нагадаємо, що Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства та зерна через території країни.

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