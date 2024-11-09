Звідки взялися мільйони доларів в очільниці Хмельницької МСЕК: нові подробиці скандалу

Людей, яким належать вилучені гроші, за словами підозрюваної у незаконному збагаченні чиновниці, нібито знає її чоловік.

Скандальна очільниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяна Крупа заявила, що не всі кошти, які були вилучені під час обшуку в її квартирі, належать їй та її родині.

Про це стало відомо з інформації у судовому реєстрі, повідомляє “Главком”.

В опублікованих рішеннях суду йдеться, що під час розгляду клопотання прокурора САП щодо арешту майна Тетяна Крупа повідомила, що її особистими коштами є лише ті, які відображено в декларації, а решта - належить іншим особам.

Людей, яким належать вилучені гроші, за словами підозрюваної у незаконному збагаченні чиновниці, нібито знає її чоловік — колишній керівник обласного управління Держаудитслужби Володимир Крупа.

У зауваженнях до протоколу обшуку чоловік підозрюваної зазначив, що вилучена готівка йому не належить, а перебувала у його розпорядженні як інвестиції для спільних бізнес-проєктів.

На судовому засіданні адвокат підозрюваної також наголосила, що немає документальних доказів того, що готівка, виявлена під час обшуку у квартирі, належать саме її підзахисній. При цьому вона додала, що що більшу частину вилучених коштів, знайдено у кімнатах, якими підозрювана начебто не користується.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у вітальні квартири Тетяни Крупи $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн.

Нагадаємо, під час обшуків у трикімнатній квартирі родини керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи правоохоронці знайшли 5 млн 244 тис. дол., 300 тис. євро та понад 5 млн грн.

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