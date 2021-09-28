Звільнені прокурори поновлюються через суд і отримують “жахливі” компенсації, - Венедіктова

Звільнені прокурори поновлюються через суд і отримують “жахливі” компенсації, - Венедіктова

За рішеннями судів на посади повертаються працівники прокуратури, яких було звільнено у межах люстрації і реформи.

Під час конференції Ради Європи щодо реформи прокуратури в Україні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про великі суми компенсацій, які виплачує її відомство звільненим раніше працівникам.

Як передає Укрінформ, очільниця Офісу Генпрокурора не назвала розміру виплат.

“Я не хочу називати цифри, у які ми заходимо з цими компенсаційними виплатами, вони жахливі”, - сказала Венедіктова.

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За її словами, колишні працівники звертаються до Офісу Генпрокурора з виконавчими листами, тож відомство змушене виконувати їх, виплачуючи компенсації з власного бюджету.

Повернення на посади відбувається не тільки через проведену реформу прокуратури, але й через рішення Верховного Суду щодо проведеної раніше люстрації.

Водночас Ірина Венедіктова уточнила, що прокурори поновлюються на посадах не автоматично, а зобов’язані пройти переатестацію.

Нагадаємо, що реформа Генпрокуратури розпочалася з атестації прокурорів ГПУ й охоплювала перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора. 2 січня 2020 року в Україні розпочав роботу Офіс генпрокурора. Адвокати вже тоді прогнозували позови від звільнених працівників.

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