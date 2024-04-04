Звільнені в запас: на Закарпатті демобілізували перших строковиків

На Закарпатті демобілізували перших строковиків. Дехто з них добровільно захищав Україну в найгарячіших точках.

25 військовослужбовців строкової служби з Чопського прикордонного загону звільнені в запас Збройний Сил України

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що 11 з них за власної ініціативи брали участь у бойових діях у районі Бахмута на Донеччині.

"Їхні героїзм, стійкість і незламність відзначили президент Володимир Зеленський та керівництво Держприкордонслужби України", - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті демобілізували перших строковиків / Фото: Державна прикордонна служба України

Один із прикордонників, солдат Максим Мусієнко, пройшов через пекло російського полону. Старшому солдату Павлу Вергелюку вручили медаль "За військову службу Україні". Старших солдатів Дениса Цибуленка, Владислава Лопандю та солдата Артема Листопада нагороджено медалями "Захиснику України". Старшого солдата Максима Зеленського відзначено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Зазначимо, що після звільнення у запас строковики отримають відстрочку від мобілізації терміном 12 місяців.

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