Звільнені з полону військові РФ своїми відповідями вщент розбили російську пропаганду (відео)

Звільнені з полону російські вояки увігнали в ступор своїми відповідями пропагандиста, який волів зробити щемливе відео про катування бійців ЗС РФ українцями.

Російські військовослужбовці ЗС РФ, яких обміняли на українських жінок, вщент зруйнували російську пропаганду про катування у полоні.

Відео з їхніми відповідями з'явилося в Мережі.

на кадрах видно, як один з російських журналістів-пропагандистів ставить запитання звільненим з українського полону російських вояків.

"З вас знущалися", - допитується він.

Один з чоловіків відповів "ні".

Не вірячи своїм вухам, пропагандист починає допитуватися те саме в інших. Експолонені в один голос відповідають, що з них в Україні ніхто не знущався.

Розчарований пропагандист, який в думках вже виносив плаксивий сюжет про поганих українців, які ледь не до смерті катують взятих в полон росіян, після таких відповідей просто вимкнув камеру і пішов ні з чим.

Слід додати, що українських військовополонених після звільнення доправляють до місця призначення комфортними автобусами, тобі як росіян завантажили "насипом" у тентовану автівку.

Нагадаємо, що вчора, 17 жовтня, відбувся ще один масштабний обмін військовополоненими з РФ. З російського полону Україна звільнила 108 жінок.

Президент Володимир Зеленський повідомив розповів, яких українських жінок вдалося повернути додому після тривалого перебування у полоні.

Серед звільнених з російського полону жінок і військова медикиня Вікторія Обідіна. Жінка перебувала у Маріуполі на "Азовсталі". Дитина поїхала з родичами до Запоріжжя.

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