Звільнені з полону військові РФ своїми відповідями вщент розбили російську пропаганду (відео)

Звільнені з полону російські вояки увігнали в ступор своїми відповідями пропагандиста, який волів зробити щемливе відео про катування бійців ЗС РФ українцями.
Російські військовослужбовці ЗС РФ, яких обміняли на українських жінок, вщент зруйнували російську пропаганду про катування у полоні.
Відео з їхніми відповідями з'явилося в Мережі.
на кадрах видно, як один з російських журналістів-пропагандистів ставить запитання звільненим з українського полону російських вояків.
"З вас знущалися", - допитується він.
Один з чоловіків відповів "ні".
Не вірячи своїм вухам, пропагандист починає допитуватися те саме в інших. Експолонені в один голос відповідають, що з них в Україні ніхто не знущався.
Розчарований пропагандист, який в думках вже виносив плаксивий сюжет про поганих українців, які ледь не до смерті катують взятих в полон росіян, після таких відповідей просто вимкнув камеру і пішов ні з чим.
Слід додати, що українських військовополонених після звільнення доправляють до місця призначення комфортними автобусами, тобі як росіян завантажили "насипом" у тентовану автівку.
Нагадаємо, що вчора, 17 жовтня, відбувся ще один масштабний обмін військовополоненими з РФ. З російського полону Україна звільнила 108 жінок.
Президент Володимир Зеленський повідомив розповів, яких українських жінок вдалося повернути додому після тривалого перебування у полоні.
Серед звільнених з російського полону жінок і військова медикиня Вікторія Обідіна. Жінка перебувала у Маріуполі на "Азовсталі". Дитина поїхала з родичами до Запоріжжя.
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