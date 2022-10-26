Звільнений Куп'янськ повертається до життя: у місті запрацювали "Укрпошта" і мобільний зв’язок (фото)

Пенсіонерам у Куп'янську вже почали виплачувати пенсії за місяці, проведені в окупації.

Деокупований Куп'янськ на Харківщині повертається до життя. У місті вже запрацювали "Укрпошта" та український мобільний зв’язок.

Про це 26 жовтня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У деокупованому Куп'янську поновила роботу "Укрпошта". Мешканцям вже почали виплачувати пенсії, накопичені протягом 4 місяців", — каже Синєгубов.

За його словами, у місті вже поновлюють зв'язок — у тестовому режимі почав працювати 4G від операторів Vodafone, Kyivstar та Lifecell. До кінця тижня обіцяють вже стабільний мобільний інтернет. Також скоро запрацює відділення "Нової пошти".

Нагадаємо, 10 вересня у Службі безпеки України підтвердили звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області.

Після цього полонені окупанти у звільненому Куп'янську перефарбували стелу назад у кольори українського прапора, яку раніше вони загадили російським кривавим триколором. У ТСН.ua показали відео цього дійства.

Пізніше Зеленський показав наслідки окупації росіянами Куп'янська. Після себе загарбники залишили в лише біль, розруху та занепад.

Читайте також: