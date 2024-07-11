Звільнений з полону Джелялов озвучив, як Україна зможе повернути Крим

Без військової підтримки деокупувати півострів буде неможливо.

Тимчасово анексований Крим можна звільнити комбінованим шляхом.

Таку думку висловив перший заступник Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого 28 червня вдалося звільнити з російського полону, в інтерв'ю Радіо.

За його словами, дії РФ не дозволяють міркувати виключно про дипломатичний варіант.

"Тому не треба себе обманювати, — закликав Джелял. — Це буде військовий шлях в тій чи іншій мірі. Українські війська обов’язково зайдуть і повинні зайти в Крим", - заявив він.

Однак, як саме Сили оборони зайдуть на півострів, з якою силою і з якими втратами серед бійців та цивільних — все це буде залежати від конкретного моменту часу.

"Але без військової підтримки деокупувати півострів буде неможливо", - наголосив Джелял.

Новини Криму: Нарімана Ахметова забрали "для розмови" і обшукали його будинок

Нагадаємо, раніше американський генерал Бен Годжес оцінив теперішні перспективи звільнення Криму.

Читайте також: