Звільненій з полону захисниці "Азовсталі" освідчився її побратим: зворушливе відео

Микола та Галина разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку.

Український морський піхотинець Микола Гриценюк освідчився своїй коханій – звільненій з полону 3 січня морській піхотинці Галині Федишин. Пара разом пройшла бої за Маріуполь.

Про заручини закоханих повідомив в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, опублікувавши фото і відео.

"Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати Вас. Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це – пекло на землі", – йдеться в дописі Волинського.

Він зазначив, що Микола та Галина разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку.

"Їх почуття та відданість один одному стали символами непереможної віри і надії. Їхня любов – це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів!" – додав в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти.

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Освідчення морського піхотинця звільненій з полону захисниці Маріуполя / Фото: Facebook-сторінка в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського

Освідчення морського піхотинця звільненій з полону захисниці Маріуполя / Фото: Facebook-сторінка в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського

Освідчення морського піхотинця звільненій з полону захисниці Маріуполя / Фото: Facebook-сторінка в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського

Нагадаємо, 3 січня відбувся великий обмін полоненими: з російської неволі вдалося повернути 230 українських захисників та захисниць. Серед них була і остання полонена жінка-морський піхотинець Галина Федишин, яка брала участь у бойових діях на заводі Ілліча й "Азовсталі" під час оборони Маріуполя. Захисниця провела в полоні РФ майже два роки.

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