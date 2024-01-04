Звільненій з полону захисниці "Азовсталі" освідчився її побратим: зворушливе відео

Микола та Галина разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку.
Український морський піхотинець Микола Гриценюк освідчився своїй коханій – звільненій з полону 3 січня морській піхотинці Галині Федишин. Пара разом пройшла бої за Маріуполь.
Про заручини закоханих повідомив в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, опублікувавши фото і відео.
"Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати Вас. Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це – пекло на землі", – йдеться в дописі Волинського.
Він зазначив, що Микола та Галина разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку.
"Їх почуття та відданість один одному стали символами непереможної віри і надії. Їхня любов – це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів!" – додав в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти.
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Нагадаємо, 3 січня відбувся великий обмін полоненими: з російської неволі вдалося повернути 230 українських захисників та захисниць. Серед них була і остання полонена жінка-морський піхотинець Галина Федишин, яка брала участь у бойових діях на заводі Ілліча й "Азовсталі" під час оборони Маріуполя. Захисниця провела в полоні РФ майже два роки.
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