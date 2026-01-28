Звільнення Дейнека: чи визнали ексголову Держприкордонслужби непридатним

Ексголова ДПСУ Сергій Дейнеко

Інформація про те, що ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека визнали на ВЛК непридатним і звільнили з військової служби, не відповідає дійсності.

Про це повідомив кореспонденту ТСН.ua речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Проходження військової служби та звільнення з неї визначено Законом України про військовий обов’язок і військову службу та відповідним Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України», — наголосив він.

За словами Демченка, станом на сьогодні наказу про звільнення Сергія Дейнека з військової служби немає.

Раніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що екскерівник ДПСУ начебто проходив військово-лікарську комісію в Головному військово-медичному клінічному центрі ДПСУ.

«Саме там його визнали непридатним до військової служби, що стало підставою для рапорту про звільнення зі служби», — написав він.

Нагадаємо, на початку січня президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в керівництві Державної прикордонної служби у зв’язку з необхідністю оновлення стратегії роботи служби. Вже 4 січня голову ДПСУ Сергія Дейнека звільнили з посади, на якій він перебував від 2019 року.

Через кілька днів стало відомо, що Дейнеко отримав нову посаду. Його було призначено радником міністра внутрішніх справ.

22 січня НАБУ та САП провели обшуки у колишнього голови Держприкордонслужби України. Джерела повідомили, що слідчі дії проводилися у справі про неправомірну вигоду, отриману шляхом контрабанди цигарок.