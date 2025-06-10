Звільнення тяжкопоранених: що кажуть полонені в перші хвилини свободи (відео)

Обмін полоненими 10 червня

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Сьогодні, 10 червня, відбувся новий етап великого обміну полоненими — Україна повернула тяжкопоранених і тяжкохворих захисників.

Перші кадри зі звільненими з’явилися у Мережі.

«За нас Україна не забула, згадала, визволила. Слава Україні!» — каже один із захисниів, який щойно повернувся з полону.

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Ще один зі звільнених саме сьогодні святкує свій день народження. Йому вручили невеликий подарунок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ПЕРШІ КАДРИ ОБМІНУ ПOЛOНEНИМИ 10 ЧЕРВНЯ!

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, Україна повернула з полону ще одну групу наших військовослужбовців — тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів. Точна кількість звільнених наразі не розголошується.

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9 червня відбулася перша частина великого обміну полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися молоді військовослужбовці до 25 років. Їхня кількість також не уточнювалася.