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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Звільнення тяжкопоранених: що кажуть полонені в перші хвилини свободи (відео)

У Мережі показали перші кадри зі звільненими захисниками, які сьогодні повернулися на батьківщину в межах нового етапу обміну полоненими.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Обмін полоненими 10 червня

Обмін полоненими 10 червня

Сьогодні, 10 червня, відбувся новий етап великого обміну полоненими — Україна повернула тяжкопоранених і тяжкохворих захисників.

Перші кадри зі звільненими з’явилися у Мережі.

«За нас Україна не забула, згадала, визволила. Слава Україні!» — каже один із захисниів, який щойно повернувся з полону.

Ще один зі звільнених саме сьогодні святкує свій день народження. Йому вручили невеликий подарунок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ПЕРШІ КАДРИ ОБМІНУ ПOЛOНEНИМИ 10 ЧЕРВНЯ!

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, Україна повернула з полону ще одну групу наших військовослужбовців — тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів. Точна кількість звільнених наразі не розголошується.

9 червня відбулася перша частина великого обміну полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися молоді військовослужбовці до 25 років. Їхня кількість також не уточнювалася.

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