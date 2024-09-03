Звільнення голови "Укренерго": два члени Наглядової ради склали повноваження на знак протесту

Голова Наглядової ради НЕК "Укренерго" Данієль Доббені та член ради Педер Андреасен заявили, що достроково припиняють свої повноваження через те що вважають звільнення голови правління компанії Володимира Кудрицького політично вмотивованим і таким, що не має підстав.

Текст заяви опублікував Telegram-канал "Укренерго".

Повідомляється, що у понеділок, 2 вересня, Наглядова рада провела позачергове засідання з ініціативи голови Правління Володимира Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів Наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління компанії за згодою сторін.

"Сьогодні, 3 вересня, ми подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів Наглядової ради компанії. Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав", – заявили Доббені та Андреасен.

Незалежні члени Наглядової ради зазначили, що за 2,5 роки війни правління "Укренерго" та весь колектив компанії "продемонстрували безпрецедентну мужність та професіоналізм", про що свідчать результати роботи "Укренерго" за цей час.

"Компанія успішно виконала свої основні стратегічні цілі попри російське вторгнення. Менеджмент компанії забезпечив керованість процесів та контроль над енергосистемою, як і в перші три тижні ізольованого режиму роботи енергосистеми України, так і під час масованих ракетних нападів росіян на об’єкти компанії. Побудовано понад 60 об’єктів унікального комплексного антидронового захисту на високовольтних підстанціях. Темпи відновлення високовольтної мережі після безпрецедентних ракетних і дронових атак дозволяють компанії повною мірою виконувати функцію оператора енергосистеми. За час повномасштабної війни "Укренерго" залучило більше ніж 1,5 млрд євро міжнародної підтримки на відновлення енергосистеми, підтримку ліквідності та будівництво інженерного захисту. Це свідчення прозорих закупівельних процесів в компанії та її бездоганної репутації серед міжнародних стейкхолдерів", – наголосили Доббені та Андреасен.

Вони також повідомили, що з перших днів своєї роботи в Наглядовій Раді (від грудня 2021 року) "відчували політичний тиск" і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в Правління компанії людей, чий професіоналізм "викликав сумніви". Також керівництво компанії регулярно повідомляло про спроби анонімів зганьбити репутацію "Укренерго" у соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів.

"Сьогодні в умовах, коли корпоративне управління компанією поставлено під сумнів, ми не бачимо можливості продовжувати свою роботу в Наглядовій Раді "Укренерго. Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним, і може позначитися на подальшій співпраці "Укренерго" з операторами-членами ENTSO-E", – підсумували Данієль Доббені та Педер Андреасен.

"А ось і перша віддача від вчорашнього рішення [про звільнення Кудрицького – ред.] – незалежні члени "Укренерго" йдуть у відставку", – прокоментував заяву Доббені та Андреасена народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, про звільнення Володимира Кудрицького з посади голови правління НЕК "Укренерго" стало відомо ввечері 2 вересня. Представники енергогалузі та деякі нардепи виступили на підтримку Кудрицького та засудили рішення про його відставку.

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