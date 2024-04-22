Звільнення Гуменюк: стало відомо, хто став новим керівником пресцентру Сил оборони Півдня

Новим керівником пресцентру Сил оборони Півдня після звільнення Наталії Гуменюк став Дмитро Плетенчук.

Про це пише "Укрінформ".

"Від сьогодні (22 квітня — ред.) приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України", — прокоментував Плетенчук виданню.

До призначення Дмитро Плетенчук був речником Військово-морських сил України.

Нагадаємо, після скарг журналістів Генштаб ЗСУ ухвалив рішення звільнити Наталію Гуменюк з посади очільниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Про подробиці скандального звільнення та реакцію Мережі читайте в матеріалі ТСН.ua.

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