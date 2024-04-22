Звільнення Гуменюк: стало відомо, хто став новим керівником пресцентру Сил оборони Півдня

Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони Півдня.
Новим керівником пресцентру Сил оборони Півдня після звільнення Наталії Гуменюк став Дмитро Плетенчук.
Про це пише "Укрінформ".
"Від сьогодні (22 квітня — ред.) приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України", — прокоментував Плетенчук виданню.
До призначення Дмитро Плетенчук був речником Військово-морських сил України.
Нагадаємо, після скарг журналістів Генштаб ЗСУ ухвалив рішення звільнити Наталію Гуменюк з посади очільниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Про подробиці скандального звільнення та реакцію Мережі читайте в матеріалі ТСН.ua.
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