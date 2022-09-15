Звільнення Харківщини: СБУ отримала повні списки "посадовців" окупаційних адміністрацій

Від початку деокупації Харківщини СБУ затримала 16 колаборантів.

Також спецслужба виявила списки усіх псевдопосадовців окупаційних адміністрацій.

Про це повідомляється на каналі СБУ в Telegram.

"Служба безпеки продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах сходу України. Тільки за останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцеперебування і затримано 16 місцевих колаборантів", - йдеться у повідомленні.

13 з них вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та 11 обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

"Загалом у звільнених населених пунктах Харківщини працівники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тис. осіб", - інформують у спецслужбі.

Також під час оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з ними.

Крім того, виявлено реєстри "податкової служби" загарбників, до яких вносили всі комерційні структури, які фінансували збройну агресію через сплату так званих "податків" до бюджету РФ.

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