Звільнення Ірини Венедіктової: чим займеться колишня генпрокурорка

Звільнена з посади Генерального прокурора України Ірина Венедіктова залишається в команді "Слуг Народу", а також отримає нову посаду.

Про це повідомив очільник фракції "Слуга Народу" у Верховні Раді Давид Арахамія на своїй сторінці у Telegram.

"Хочу нагадати всім, що Ірина в нашій команді з перших днів, в Офіс генерального прокурора ми делегували її з Верховної Ради. Тому прошу не вестися на чутки, які запускають через кадрові ротації у виконавчій владі", - написав Арахамія.

Також він зазначив, що Венедіктову призначать на нову посаду, але не уточнив, яку саме.

"Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", - додава він.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 липня звільнила Ірину Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора.

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