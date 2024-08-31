Звільнення командувача Повітряних сил Олещука: як відреагували військові

Після того, як у п'ятницю, 30 серпня, стало відомо про звільнення генерала Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ, у соцмережах з'явилися коментарі військових, які по різному реагують на цю новину.

ТСН.ua пропонує добірку висловлювань, якими проводжають генерала.

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка тепер займається зв’язками із громадськістю головкома ЗСУ Олександра Сирського, зробила дуже короткий допис.

"Дякую за службу, Микола Олещук. Честь!" - написала вона, опублікувавши спільне фото з колишнім командувачем Повітряних сил, датоване квітнем 2022 року.

Офіцер Збройних сил Анатолій Штефан з позивним "Штірліц"також був лаконічним.

"Без коментарів. Дякую за службу пане Командувач", - йдеться у його дописі, який супроводжує смайлик із потиском руки та українським прапором.

Значно емоційніше висловився український письменник та військовослужбовець ЗСУ Артем Чех.

"Я не можу про це говорити, але я не можу про це не говорити. Більше фарсу і фарисейства! Наш ворог — Прокляття Дуріна в печерах Казад-дум. І жодного Гендальфа. Одні *бані гобліни. Точніше, одна *бана гоблінеса. А пану командувачу Повітряних сил - вдячність і повага", - йдеться в його дописі.

Натомість український військовий, який веде Telegram-канал Бахмутський демон схвально відгукнувся про кадрові зміни в Повітряних силах.

"Звільнення Олещука повністю підтримую, давно час, а Ігната давайте до нас на перевиховання", - написав він.

Колишній військовий та правозахисник Микола Ляхович подякував генералу Олещуку за ефективну організацію захисту України та запевнив, що його ім'я буде в списку "серед ефективних організаторів оборони України і Героїв".

Іронічно прокоментував ситуацію зі звільненням командувача Повітряних сил офіцер ЗСУ Мирон Дмитрик.

"А можна я напишу щось про якусь безуглу пані і мене виженуть з армії???" - пожартував він.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Повітряні сили України втратили винищувач F-16 під час масованої ракетної атаки 26 серпня, в повітряному бою загинув один з найдосвідченіших українських пілотів.

Народна депутатка Мар'яна Безугла назвала причиною катастрофи літака неузгодженість підрозділів Повітряних сил, яка призвела до його збиття власною ППО.

У відповідь Микола Олещук назвав народну депутатку Мар'яну Безуглу "інструментом для дискредитації вищого військового керівництва" країни та "ньюзмейкером ворожої пропаганди", зазначивши, що їй ще доведеться просити вибачення перед армією, причому в суді.

У п'ятницю, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України.

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