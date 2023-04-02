Звільнення Криму 2023 року: в ГУР натякнули на повернення півострова промовистою світлиною (фото)

На світлині є надпис: "Працює ГУР".

Воєнна розвідка натякає, що незаконно захоплений Росією український Крим може бути звільнений вже цього року.

Промовисту світлину із розвідником опублікували на офіційній сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у неділю, 2 квітня.

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"Крим. Ялта. 2023", - коротко підписано фото під дописом.

Зауважимо, на світлині є надпис: "Працює ГУР". На фото зображений український військовий, який, найімовірніше, розвідує позиції росіян.

Фото: ГУР Міноборони

План із деокупації Криму

У неділю, 2 квітня, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про розробку концепції із деокупації українського Криму. План складається із 12 кроків. Серед пунктів - знищення Кримського мосту, який з'єднує півострів із материкою Росією, програма "Детоксикація", створення документальної бази фактів російських злочинів проти українців, які чинили спротив окупації та інше. Ця програма буде відображена в новій редакції Стратегії деокупації Криму.

Раніше повідомляли, що російсько-окупаційна "влада" в Криму боїться українського контрнаступу і від початку 2023 року побудувала нові захисні споруди. Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані проєктами "Схеми" та "Крим.Реалії".

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