Звільнення Криму: Буданов назвав заходи, які змусять окупантів покинути півострів

Окупований Росією Кримський півострів, перетворений на величезну військову базу, яка контролює більшу частину південного узбережжя України, можна відрізати від поповнення запасів і повернути під контроль України.

Про це заявив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов у коментарі виданню The Philadelphia Inquirer.

Очільник військової розвідки зауважив, що поділяє думку колишнього командувача армією США в Європі генерала Бена Ходжеса, який стверджував, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.

Буданов нагадав, що безпілотники українського виробництва “Магура” вже були використані для знищення кількох російських кораблів і змусили їх передислокуватися з Криму.

“Вони вже в пастці біля порту Новоросійськ. Нам просто потрібно переконатися, що всі залишки флоту відкинуті на територію Російської Федерації. У Чорному морі вже давно не залишилося бойових кораблів”, - наголосив він.

Наступним кроком Кирило Буданов називає припинення всіх поставок російським військам у Криму через улюблений проєкт Путіна — Керченський міст.

Він вважає, що ракети великої дальності ATACMS, які Байден нарешті поставив в Україну останніми місяцями, можуть зрештою зруйнувати міст.

За його словами, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужні, щоб виконувати цю роботу, помиляються. “Вони повинні читати технічні посібники. Питання тільки в їх кількості, але, в принципі, ці ракети дозволять нам виконати таку місію”, - наголосив очільник ГУР.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, російська ППО в тимчасово окупованому Криму збивала ракети, які були націлені на військові об’єкти, просто над пляжами, де відпочивали цивільні.

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