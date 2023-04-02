Звільнення Криму: Данілов чітко назвав 12 кроків для деокупації півострова

Рада національної безпеки та оборони розробляє концепцію із деокупації українського Криму. Вона складається із 12 кроків. Зокрема, серед них - знищення Кримського мосту, який з'єднує півострів із материкою Росією, програма "Детоксикація", створення документальної бази фактів російських злочинів проти українців, які чинили спротив окупації та інше.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Російський гауляйтерський непотріб у тимчасовому окупованому Криму щось занадто розійшовся в істеричному z-припадку - то збираючись захопити Київ або Одесу, то впадаючи в совковий маразм відродження «кримського смершу", - відреагував на заяви так званих "посадовців" Криму.

12 кроків до звільнення Криму

1. На суспільне обговорення буде винесено питання щодо проєкту та місця розташування в Криму пам’ятника "русский военный корабль идёт нах*й".

2. Крім кримінального переслідування за колабораціонізм і держзраду, Україна розробляє люстраційний механізм персональної оцінки, яким, зокрема, визначається рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних осіб, громадян України, жителів Криму до підтримки діяльності окупаційних адміністрацій, що передбачає, зокрема обмеження прав участі у виборах - обирати і бути обраними.

3. Стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохороних органів та інших категорій осіб, які станом на 2014 рік знаходились у штаті органів влади України, МВС, СБУ, МОУ та ін., а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди визначать, чи підлягають вони кримінальній відповідальності.

"Але якщо не підлягають, вони позбавляються державних пенсій в тому числі із забороною подальшого працевлаштування на роботу в держорганах і органах місцевого самоврядування України. "Вовчий квиток" - назавжди", - написав Данілов.

4. Росія або інше формування, яке буде претендувати на правонаступництво, забезпечує "безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у держзраді та в інших кримінальних злочинах осіб, як українців, так і росіян, причетних до воєнних злочинів, скоєних на території України і Криму зокрема.

5. Злочини російських пропагандистів, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі проти України українців, кримських татар та інших національностей, будуть розслідувані українськими, а за необхідності міжнародними правоохоронними структурами. У законний спосіб за вироком суду будуть позбавлені волі, звань, пенсійного забезпечення та майна.

6. Громадяни РФ, які незаконно приїхали проживати на Кримському півострові після лютого 2014 року, мають негайно залишити територію України у визначений законом термін.

7. Правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна, "визнаются нікчемними - закон, який діє вже 9 років". Право власності на майно залишається за громадянами України. Якщо воно привласнене або націоналізоване окупантами, майно повертається власникам.

8. Транспортний перехід у місті Керч Автономної Республіки Крим демонтується з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків.

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9. Реалізується комплексна програма "Детоксикація" - нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова.Зокрема, використовуючи досвід застосування дієвих методів денацифікації Німеччини у 40-х роках. Надання максимально широкого доступу до інформації щодо злочинів путінського режиму.

10. Створення документальної бази фактів російських злочинів проти українських громадян, які чинили спротив окупації. Відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів.

11. Негайне звільнення всіх громадян України, кримських татар, українців, які були переслідувані рф за політично вмотивованими ознаками з 2014 року з відшкодуванням завданих моральних збитків.

12. Ураховуючи місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфотворення і переписування історії, так званий "город русской славы" (мається на увазі Севастополь - ред.) перейменовується в "Об‘єкт № 6".

"Деталізована і юридично вивірена програма розробляєтся Апаратом РНБО України із залученням широкого кола фахівців та експертів, що буде відображено в новій редакції Стратегії деокупації Криму. Крим - це Україна! У Криму живуть наші громадяни, громадяни України, які чекають на повернення додому! Ми ніколи про них не забували і не забудемо про мільйони очей, які з надією і вірою дивляться вбік Перекопського перешийка", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, політтехнолог Михайло Шейтельман спрогнозував можливий сценарій деокупації Криму.

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