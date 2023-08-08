Звільнення Криму: очільник Генштабу Естонії назвав першочергове завдання ЗСУ під час наступу

Передумовою для повернення Криму є перерізання сухопутних шляхів постачання російських військ на півдні та сході.

Про це розповів начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла, пише ERR.

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"Запорізький напрямок, очевидно, допоможе українцям досягти їхньої стратегічної мети – повернення Криму, передумовою якого є перерізання сухопутних шляхів сполучення", – повідомив естонський військовий.

За його словами, на Запорізькому напрямку росіяни збудували міцну оборону.

"Якщо в решті областей у середньому на один регіон припадає 400 оборонних споруд, то на Запорізькому напрямку їх було 1400", - зазначив він.

Він впевнений, що українські військові здатні використовувати всі свої засоби краще, точніше, ніж росіяни, "тому що у них бойова розвідка перебуває у відносно хорошому стані і тому дає змогу максимально ефективно використовувати війська".

"Тому всі ці удари в глибину слугують тій самій меті й ізолюють війська на полі бою від боєприпасів, бутербродів, чого завгодно. Це, звичайно, допомагає ситуації", – зазначив він.

ЗСУ підійшли до другої лінії оборони РФ на Запоріжжі

Колишній командир взводу батальйону "Айдар", громадський активіст Євген Дикий стверджує, що нібито ЗСУ підійшли до другої лінії оборони РФ на Запоріжжі. Він також зазначив, що цей напрямок є вирішальним, а місто Токмак є ключем до Мелітополя і Бердянська. Наразі офіційної інформації від Генштабу немає.

В ОК "Південь" підтвердили, що українські військові прорвали першу лінію оборони окупантів. Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк розповіла, що ЗСУ вдається розвинути успіхи на окремих ділянках півдня після прориву першої лінії оборони росіян.

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