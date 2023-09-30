Звільнення Маляр: ЗМІ дізнались, хто може обійняти її посаду в Міноборони

Новим заступником міністра оборони, який відповідатиме за інформаційну політику замість Ганни Маляр, може стати заступник командувача ОСУВ "Хортиця" зі стратегічних комунікацій і речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланнями на джерела у військових органах.

"Його кандидатура справді розглядається", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами співрозмовника, на цю посаду розглядають кандидатуру речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука.

Джерела уточнили, що питання кандидатури все ще вирішується і фінального рішення наразі немає.

Нагадаємо, 18 вересня Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства. З посад звільнені Ганна Маляр, Володимир Гаврилов, Ростислав Замлинський, Денис Шарапов, Андрій Шевченко, Віталій Дейнега і Костянтин Ващенко.

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