Звільнення Маляр: ЗМІ дізнались, хто може обійняти її посаду в Міноборони

Кабінет міністрів звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.
Новим заступником міністра оборони, який відповідатиме за інформаційну політику замість Ганни Маляр, може стати заступник командувача ОСУВ "Хортиця" зі стратегічних комунікацій і речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
Про це пише "РБК-Україна" з посиланнями на джерела у військових органах.
"Його кандидатура справді розглядається", - йдеться у повідомленні.
Також, за словами співрозмовника, на цю посаду розглядають кандидатуру речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука.
Джерела уточнили, що питання кандидатури все ще вирішується і фінального рішення наразі немає.
Нагадаємо, 18 вересня Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства. З посад звільнені Ганна Маляр, Володимир Гаврилов, Ростислав Замлинський, Денис Шарапов, Андрій Шевченко, Віталій Дейнега і Костянтин Ващенко.
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