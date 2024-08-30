Звільнення Олещука: генерал Маломуж вказав на важливий нюанс

За звичай, потрібно близько тижня-півтора, щоб визначити всі технічні причини катастрофи літака.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки (2005-2010), генерал армії України Микола Маломуж вважає звільнення командувача Повітряних сил Миколи Олещука поспішним рішенням, оскільки досі немає навіть попередніх висновків про причину катастрофи F-16.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Київ24”.

“Звільнення надзвичайно поспішне, тому що на даний момент проводиться комісійне розслідування і навіть попередніх висновків ще не було. Як правило, для цього потрібно хоча б близько тижня-півтора, щоб визначити всі технічні причини. Можливо, [була] помилка пілота, можливо - помилка в організації оборони чи наведення систем протиповітряної оборони. Займаючись слідством, ми висуваємо багато версій. І ці версії повинні бути підкріплені експертизами та іншими об’єктивними даними”, - сказав генерал.

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За його словами, не варто було поспішати, особливо в складний період війни, коли треба організовувати систему захисту неба і завдавання ударів, вже маючи досвід злагодженої роботи і Повітряних сил, і систем протиповітряної оборони, і наземних сил.

“Я прямо скажу: якщо досвідчений командувач, який має відповідно високі результати за 2,5 роки війни, я думаю, не треба поспішати його звільняти. Тут треба розібратися”, - наголосив Маломуж.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України.

Напередодні стало відомо, що Повітряні сили України втратили винищувач F-16 під час масованої ракетної атаки 26 серпня, в повітряному бою загинув один з найдосвідченіших українських пілотів.

Стало відоме ім’я нового командувача Повітряних сил!

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