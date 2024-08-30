Звільнення Олещука: яку роль зіграв коментар Безуглої про катастрофу F-16 – експертка

На час заяви народної депутатки вже могли бути певні здогадки, що відбудеться відставка командувача Повітряних сил.

Критика народною депутаткою Мар’яною Безуглою командування Повітряних сил через катастрофу F-16 та звільнення Миколи Олещука з посади командувача цього виду Збройних сил, ймовірно, було простим збігом.

Таку думку висловила політологиня Олеся Яхно в ефірі телеканалу “Київ24”.

“Я не пов’язую коментар Мар’яни Безуглої з відставкою [Миколи Олещука], я думаю, це просто збіглося в часі”, – сказала вона.

Експертка припустила, що на той час уже могли бути певні здогадки, що відбудеться звільнення, адже вже стало відомо, що під час масованої повітряної атаки з боку РФ було втрачено винищувач F-16.

“Це безпосередньо сфера, за яку відповідав звільнений керівник цього напрямку. Я припускаю, що ця відставка сталася точно не через коментар Мар’яни Безуглої, а через певні висновки, які були зроблені через наші дії, пов’язані з небом [тобто повітряною атакою РФ] і з тим, що відбувалося в небі. Була одна з версій, яка озвучена в публічних джерелах, що літак могла збити помилково наша система ППО”, – зазначила Олеся Яхно.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Повітряні сили України втратили винищувач F-16 під час масованої ракетної атаки 26 серпня, в повітряному бою загинув один з найдосвідченіших українських пілотів.

Народна депутатка Мар'яна Безугла назвала причиною катастрофи літака неузгодженість підрозділів Повітряних сил, яка призвела до його збиття власною ППО.

У відповідь Микола Олещук назвав народну депутатку Мар'яну Безуглу "інструментом для дискредитації вищого військового керівництва" країни та "ньюзмейкером ворожої пропаганди", зазначивши, що їй ще доведеться просити вибачення перед армією, причому в суді.

У п'ятницю, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України.

Олещука звільнено! Зеленський вирішив замінити командувача Повітряних Сил ЗСУ

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