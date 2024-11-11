Звільнення по-російськи: показали українські міста, які армія РФ стерла з лиця землі (фото)

Морок, смерть та біль — єдині асоціації, які виникають під час перегляду цих світлин.

Бахмут, Вовчанськ, Лисичанськ. Колись тут було життя, але Росія перетворила його на руїни.

Кадри оприлюднила ініціатива UNITED24.

Інфраструктура цих міст повністю зруйнована — все перетворено на попіл. Такий вигляд має звільнення по-російськи.

Українські міста, зруйновані окупантами (9 фото)

Нагадаємо, ситуація навколо міста Курахове в Донецькій області продовжує погіршуватися. Росіяни активно намагаються вийти на логістичні шляхи Сил оборони України.

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