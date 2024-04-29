Звільнення працівників за колабораціонізм: у Раді пояснили механізм нового закону

Верховна Рада ухвалила закон №7731, відповідно до якого підставою для звільнення працівника може бути те, що він не повідомив роботодавця про родичів чи інших близьких осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Як пояснив член Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко, звільнення робітників за колабораціонізм відбуватиметься за згодою профспілок.

Так, ухвалений закон №7731 надає додаткові підстави роботодавцю на підприємствах критичної інфраструктури звільняти робітників за колабораціонізм. Наразі у Кабінету Міністрів є три місяці на те, щоб розробити детальні правила.

"В умовах війни необхідно створювати нові рамки для того, щоб роботодавці могли забезпечувати безпеку підприємства, особливо це актуально для підприємств критичної інфраструктури. В ухваленому законопроєкті ми прописали такі умови, за яких Кабмін зможе розробити правила звільнення роботодавцем осіб, якщо розслідування виявило факти, що можуть зашкодити підприємству чи країні", - зазначив нардеп

Тарасенко додав, що розроблені урядом детальні правила обов’язково будуть погоджуватися з Асоціацією роботодавців України та профспілками.

"Ми передбачили, що звільнення колаборантів може відбуватися виключно за згодою профспілок. Дуже важливо, що в цьому питанні нам потрібно шукати баланс між державними інтересами та забезпеченням прав людини", - наголосив він.

Законопроєктом також пропонується обов’язкове введення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для держави та об’єктах критичної інфраструктури.

Ці правила передбачатимуть надання працівниками інформації про наявні у них зв’язки з фізичними особами на території Росії або тимчасово окупованій території України, а також зобов'язання працівників не розголошувати інформацію з обмеженим доступом.

Нагадаємо, експерт назвав, скільки окупантів зараз воюють в Україні.

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