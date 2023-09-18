Звільнення у Міністерстві оборони: Данілов повідомив, коли призначать заступників Умєрова

Данілов не бачить у звільненнях в Міноборони "якоїсь катастрофи".

У Міністерстві оборони України відбудуться призначення одразу заступників очільника відомства одразу після прибуття Рустема Умєрова із закордонного відрядження.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Наразі справами міністерства займається перший заступник очільника Міноборони Олександр Павлюк. Він на місці і відповідає за все, що відбувається у відомстві.

"Це природно: коли є зміна керівництва, то змінюються заступники. Наскільки мені відомо, всі вони без винятку написали заяви про звільнення. Сьогодні Кабінет міністрів ці заяви розглянув... Я думаю, що найближчим часом, відразу після повернення міністра із закордонного відрядження, буде призначено або перепризначено заступників міністра", - додав Данілов.

Сам Данілов не бачить у звільненнях в Міноборони "якоїсь катастрофи".

Нагадаємо, 18 вересня, Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства, зокрема, і Ганну Маляр. Водночас йдеться і про те, що звільнення із посад є лише формальністю. Усіх планують перепризначити на нові посади. Про які саме кадрові зміни йдеться - наразі невідомо.

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