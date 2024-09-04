Звільнення Верещук і Коваля провалили "слуги народу": Зеленський відвідає засідання фракції  

Візит президента до своїх однопартійців буде присвячений кадровим змінам в уряді.

Президент України Володимир Зеленський братиме участь у засіданні фракції "Слуга народу" після провалу голосувань у Верховній Раді у середу, 4 вересня, щодо звільнення міністерки з питань реінтеграції Ірини Верещук та очільника Фонду держмайна Віталія Коваля. Засідання "слуг" має відбутися вже сьогодні ввечері.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

За даними одного з джерел, візит президента до своїх однопартійців буде присвячений саме кадровим змінам в уряді, адже до розгляду заяв Верещук і Коваля Рада планує повернутись найближчим часом. До того ж сьогодні парламентарії відклали розгляд заяви про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами співрозмовника журналістів у "Слузі народу", звільнення Верещук і Коваля провалили саме депутати провладної фракції, але причини для того були кардинально різними.

"Зокрема, звільнення Коваля, за словами джерела, саботувала умовна "група Павлюка" у СН, яка не хоче його подальшого призначення головою Мінагрополітики. Щодо Верещук, то вона не була задоволена своїм зняттям з посади віцепрем'єра і повідомила про це депутатам, у результаті лояльна до неї група "слуг" не підтримала її звільнення", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді проголосували за звільнення кількох міністрів. Нардеп Ярослав Железняк розповів, хто втратив свої посади, а хто залишається працювати.

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