Звільнення від мобілізації до 25 років: ВР відклала законопроєкт - нардеп

Проте, ситуація може змінитися ще цього тижня.

У Верховній Раді відклали розгляд законопроєкту №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

Про це повідомив член оборонного комітету Ради, нардеп Вадим Івченко.

Він зазначив, що наразі законопроєкт не включили у список проектів, які Рада розгляне цього тижня.

"Але цей законопроект можуть ще винести на розгляд і цей документ, впевнений нардеп, набере достатньо голосів", - вказано в повідомлені.

Тим часом Комітет національної безпеки, оборони та розвідки провів чергове засідання, на якому обговорювали питання розширення переліку підстав для відстрочки від мобілізації.

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