Звільнення Вітренка з "Нафтогазу": ОАСК зупинив припис НАЗК

Судове засідання призначено на 29 червня.

Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції до Кабміну з вимогою звільнити голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

"17 червня до суду надійшла заява про забезпечення позову від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо зупинення дії припису, який був винесений йому НАЗК. Суд ухвалив зупинити дію припису НАЗК до набрання законної сили рішення у справі", - йдеться у повідомленні пресслужби ОАСК.

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В суді наголосили, що вжиття заходів забезпечення позову не є вирішенням публічно-правового спору по суті.

Розгляд даної справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Нагадаємо, що у юридичному департаменті “Нафтогазу” запевняють, що припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило порушення закону під час призначення Юрія Вітренка главою державної компанії, є необґрунтованим.

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