Звільнення Вовчанського агрегатного заводу: в ОТУ "Харків" пояснили його значення

Українські військові спільними зусиллями з ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод, який тепер перебуває під контролем Сил оборони України. Об'єкт має важливе значення, адже його окупація сковувала дії ЗСУ.

Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев 24 Каналу.

За його словами, тепер українські захисники можуть просуватись вперед для звільнення територій на цьому напрямку. Українські військові покращать логістику та забезпечення підрозділів.

"Кожен звільнений метр української території важливий. На Вовчанському агрегатному заводі перебував підрозділ російських військ, але вони не могли здійснювати штурми чи наступальні операції з нього. Окупанти були обмежені у своїх тактичних діях, адже завод був заблокований Силами оборони України", - сказав Саранцев.

Він додав, що логістика ворога була порушена.

"Окупанти використовували лише безпілотники, які могли підіймати певні вантажі для постачання води, медикаментів, продовольчих товарів та частково боєприпасів. Окупація заводу сковувала дії українських військових, не давала можливості їм вільно переміщуватись, проводити певні заходи щодо логістики та забезпечення наших підрозділів, які пройшли вперед", – пояснив Саранцев.

Нагадаємо, українські захисники показали ефектний удар по позиціях армії РФ на території Вовчанського агрегатного заводу.

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