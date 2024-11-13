Звільнення з армії тих, чиї неповнорідні родичі загинули чи зникли безвісти: ВР рекомендували законопроєкт

Раді рекомендують ухвалити законопроєкт про право військовослужбовців на звільнення зі служби у зв'язку із загибеллю неповнорідних брата або сестри.
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки одностайно підтримав законопроєкт №11531 про надання права на звільнення з військової служби особам, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли без вісти під час участі в бойових діях.
Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко у своєму Telegram і Ірина Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні на засіданні комітету національної безпеки, оборони та розвідки були розглянуті законопроєкти, які будуть винесені для прийняття рішень на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради. Комітет підтримав за основу і в цілому законопроєкт №11531 – про можливість звільнення з військової служби рідних загиблих неповнорідних братів і сестер", – сказала Ірина Фріз.
Гончаренко зауважив, що раніше Рада прийняла законопроєкт про відстрочку від мобілізації цієї категорії чоловіків. У новому допрацьованому законопроєкті йдеться про повне звільнення від мобілізації і військової служби для чинних військових, що, за його словами, є справедливим кроком для родичів загиблих.
Нагадаємо, 21 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 11391, який передбачає надання відстрочки від мобілізації громадянам, чиї близькі родичі, зокрема й неповнорідні брат чи сестра, загинули або зникли безвісти, беручи участь у бойових діях під час дії воєнного стану.
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