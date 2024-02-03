Звільнення Залужного: генерал назвав, який фактор може підштовхнути Банкову до фінального рішення

На думку Кривоноса, одним із факторів, який все ж призведе до заміни головкома ЗСУ, може бути погіршення ситуації на одній із ділянок фронту.

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос прокоментував, чи дійсно головкома Збройних сил Валерія Залужного можуть відправити у відставку.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

"По-перше, підтверджую, що ваші джерела стовідсотково праві (мається на увазі публікації в західних ЗМІ про недавню розмову Зеленського та Залужного, – ред.), бо маючи свою інформацію і спілкуючись також по ситуації, що була в понеділок – сто відсотків... По-друге, він дуже хоче його звільнити і вони практично готові", – розмірковує Кривонос.

Генерал запасу припускає, що одним із факторів, який все ж призведе до заміни головкома ЗСУ, може бути погіршення ситуації на одній із ділянок фронту.

"Що саме і намагаються подати Залужному в першу чергу, що в певних моментах не тільки невдалий наступ влітку – і безпосередньо ситуація, яка склалася на Куп’янському напрямку складна, на Лиманському, на Бахмутському, на Авдіївському, на півдні України", – сказав він.

На думку Кривоноса, таким приводом може стати ситуація, коли ЗСУ можуть втратити Авдіївку.

"Зеленський подає інформацію достатньо однобоко і у всьому робить винними військових і безпосередньо робить винним Залужного. Військові вміють воювати і достатньо добре вміють, але війна – це не спроможність тільки вояків воювати, війна – це спроможність держави забезпечити власним ресурсом діяльність Збройних сил", – підсумував Сергій Кривонос.

Раніше Мережею ширилася інформація про те, що Валерія Залужного нібито мають звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ. Втім, згодом цю інформацію спростували в Офісі президента.

За інформацією The Washington Post, Валерій Залужний на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським розповів про проблеми, які успадкує ймовірний наступник головкома в разі його звільнення.

Також днями Залужний оприлюднив свою другу статтю. ТСН.ua наводить головні тези статті головкома.

Читайте також:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ВІДСТАВКА" ЗАЛУЖНОГО: скандал тижня і нова сенсація! США вже в курсі!