Звільнення Залужного: генерал назвав, який фактор може підштовхнути Банкову до фінального рішення

На думку Кривоноса, одним із факторів, який все ж призведе до заміни головкома ЗСУ, може бути погіршення ситуації на одній із ділянок фронту.
Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос прокоментував, чи дійсно головкома Збройних сил Валерія Залужного можуть відправити у відставку.
Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.
"По-перше, підтверджую, що ваші джерела стовідсотково праві (мається на увазі публікації в західних ЗМІ про недавню розмову Зеленського та Залужного, – ред.), бо маючи свою інформацію і спілкуючись також по ситуації, що була в понеділок – сто відсотків... По-друге, він дуже хоче його звільнити і вони практично готові", – розмірковує Кривонос.
Генерал запасу припускає, що одним із факторів, який все ж призведе до заміни головкома ЗСУ, може бути погіршення ситуації на одній із ділянок фронту.
"Що саме і намагаються подати Залужному в першу чергу, що в певних моментах не тільки невдалий наступ влітку – і безпосередньо ситуація, яка склалася на Куп’янському напрямку складна, на Лиманському, на Бахмутському, на Авдіївському, на півдні України", – сказав він.
На думку Кривоноса, таким приводом може стати ситуація, коли ЗСУ можуть втратити Авдіївку.
"Зеленський подає інформацію достатньо однобоко і у всьому робить винними військових і безпосередньо робить винним Залужного. Військові вміють воювати і достатньо добре вміють, але війна – це не спроможність тільки вояків воювати, війна – це спроможність держави забезпечити власним ресурсом діяльність Збройних сил", – підсумував Сергій Кривонос.
Раніше Мережею ширилася інформація про те, що Валерія Залужного нібито мають звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ. Втім, згодом цю інформацію спростували в Офісі президента.
За інформацією The Washington Post, Валерій Залужний на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським розповів про проблеми, які успадкує ймовірний наступник головкома в разі його звільнення.
Також днями Залужний оприлюднив свою другу статтю. ТСН.ua наводить головні тези статті головкома.
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