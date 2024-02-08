Звільнення Залужного та призначення Сирського: на сайті президента з'явилися відповідні укази

На сайті президента України Володимира Зеленського з'явилися укази про звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та призначення на цю посаду генерал-полковника Олександра Сирського.

Спочатку на сайті президента з'явився указ №59/2024 про звільнення ВалеріяЗалужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.

"Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України", - йдеться у тексті указу.

Також читайте Оборона Києва і Бахмута та блискучий наступ на Харківщині: що відомо про нового головкома ЗСУ Сирського

І одразу після цього з'явився указ №60/2024 про призначення Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.

"Призначити Сирського Олександра Станіславовича Головнокомандувачем Збройних Сил України" - йдеться в указі.

Нагадаємо, у понеділок, 5 лютого, президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Читайте також: