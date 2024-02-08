Звільнення Залужного та призначення Сирського: на сайті президента з'явилися відповідні укази

Укази з'явилися на президентському сайті ввечері 8 лютого.
На сайті президента України Володимира Зеленського з'явилися укази про звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та призначення на цю посаду генерал-полковника Олександра Сирського.
Спочатку на сайті президента з'явився указ №59/2024 про звільнення ВалеріяЗалужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.
"Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України", - йдеться у тексті указу.
І одразу після цього з'явився указ №60/2024 про призначення Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.
"Призначити Сирського Олександра Станіславовича Головнокомандувачем Збройних Сил України" - йдеться в указі.
Нагадаємо, у понеділок, 5 лютого, президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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