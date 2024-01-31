"Звільнення" Залужного: в ОПУ натякнули на претензії до головкома ЗСУ

На думку Подоляка, для того, щоб ситуація на фронті не перебувала у стагнації ще кілька років, президент хоче розуміти, які саме тактичні дії планує здійснювати армія.

Президент України Володимир Зеленський, як верховний головнокомандувач, несе повну відповідальність за те, що відбувається на війні, і повинен ставити питання, як певні тактичні дії змінюватимуть ситуацію на фронті.

Так прокоментував дискусію довкола стосунків Зеленського з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це питання не потрібно політизувати.

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"Це вертикаль верховного головнокомандувача. Я взагалі не розумію, в чому тут дискусія "звільнить-не звільнить" і так далі. Є вертикаль конкретна, де є президент, який призначає менеджерів. Одним із таких призначених президентом менеджерів (не вибраних)... є головнокомандувач [ЗСУ]... Головне, що хоче президент (наскільки я розумію сьогодні), він хоче розуміти, а що з цією війною далі... які тактичні дії, як будуть змінюватися події на фронті, які відповідні інструменти. І це ж хочуть бачити наші партнери. Президент може такі питання ставити? Безумовно. Потрібно, щоб їх ставили”, – вважає речник Офісу президента.

На думку Подоляка, для того, щоб ситуація на фронті не перебувала у стагнації ще кілька років, президент хоче розуміти, які саме тактичні дії планує здійснювати армія.

"Сьогодні одні тактичні дії, завтра інші тактичні дії, які поліпшують наші позиції. Тому що якщо ми постійно одне й те саме будемо бачити на лінії фронту – це ж буде і психологічно впливати на країну, і психологічно впливати на наших партнерів”, – зазначив радник голови ОП.

Михайло Подоляк стверджує, що для нього здаються дивними розмови про те, буде чи не буде відставка Залужного.

“Президент, як верховний головнокомандувач, має нести повну відповідальність за те, що відбувається і на лінії фронту, і у війні загалом, і для цього він має право ухвалювати будь-які рішення", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post написало, чому Володимир Зеленський нібито вирішив звільнити Валерія Залужного.

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