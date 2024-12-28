Звільнення Залужного “за станом здоров’я”: Муженко розповів, як відреагували в армії

У більшості офіцерів та генералів таке звільнення з лав ЗСУ викликало подив і навіть осуд.

Звільнення колишнього головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного з військової служби “за станом здоров’я” через ВЛК викликало неоднозначну реакцію у професійної військової спільноти.

Про це розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода” колишній головком ЗСУ генерал Віктор Муженко.

За його словами, оцінки такому кроку кожен давав різні.

“Мабуть, ті генерали, які теж звільнялися “за станом здоров’я”, його [Валерія Залужного] й підтримували... Це був єдиний вихід звільнитися під час правового режиму воєнного стану, під час війни”, - зазначив він.

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Однак у більшості офіцерів та генералів, стверджує Муженко, таке звільнення з лав ЗСУ викликало подив і навіть осуд.

“Думаю, основна реакція була – це засудження таких дій. Принаймні, ті генерали і офіцери, які звільнялися до цього раніше, які проходили ще службу, були дуже здивовані таким кроком”, - сказав він.

Нагадаємо, 8 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я. Раніше Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. За його словами, Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи.

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