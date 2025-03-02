Звільнення зі служби по догляду за батьками з інвалідністю: які умови, перелік документів та порядок

Законодавство України передбачає можливість звільнення з військової служби по догляду за батьками з інвалідністю І або ІІ групи. Головна умова - військовослужбовець є єдиним можливим опікуном або доглядальником для своїх непрацездатних батьків з інвалідністю.

Про це пише юридична компанія INSEININ.

Умови звільнення

Для звільнення військовослужбовця зі служби у 2025 році повинні бути доведені наступні умови:

батьки є інвалідами І або ІІ групи та потребують постійного догляду.

військовослужбовець є єдиним опікуном чи доглядальником.

відсутні інші близькі родичі (брати, сестри, повнолітні діти), які можуть здійснювати догляд.

є документальне підтвердження медичних установ щодо стану здоров’я батьків.

Перелік необхідних документів

Юристи зазначають що для оформлення звільнення необхідно підготувати наступні документи:

рапорт на ім'я командира частини про звільнення за сімейними обставинами;

документи, що підтверджують родинні звʼязки (свідоцтво про народження);

медичний висновок про інвалідність батьків (видається експертною командою з питань встановлення інвалідності);

документи, що підтверджують відсутність інших осіб, здатних здійснювати догляд (витяг з реєстру про відсутність інших членів сім’ї, довідки з місця проживання);

документи про неможливість наявних осіб здійснювати догляд;

інші документи за вимогою військової частини.

Порядок подання рапорту та розгляду документів

Як пояснюють фахівці, необхідно здійснити низку кроків:

Військовослужбовець подає рапорт та необхідні документи командиру частини. Командир проводить перевірку поданих документів та приймає попереднє рішення. Матеріали передаються у вищі органи управління для остаточного розгляду. У разі позитивного рішення готується наказ про звільнення зі служби. Військовослужбовець отримує наказ про звільнення та справа передається до ТЦК та СП за місцем проживання.

Терміни звільнення під час воєнного стану

Загальний встановлений термін на розгляд рапорту з звільнення - 14 днів. У період дії воєнного стану процедура звільнення ускладнена, оскільки впливають сторонні фактори. Проте можливість звільнення за сімейними обставинами не виключена, якщо військовослужбовець доведе обґрунтованість свого звернення. Ігнорування або затягування розгляду рапорту на звільнення можна оскаржувати за допомогою військового адвоката.

Відмова у звільненні та порядок оскарження

У разі відмови у звільненні військовослужбовець має право:

подати повторний рапорт з додатковими доказами або витребувати письмову аргументацію причин відмови;

оскаржити рішення у вищих командних органах МОУ;

подати адміністративний позов до суду особисто або через адвоката.

Отже, звільнення з військової служби по догляду за батьками у 2025 році можливе, але потребує підготовки великого пакета документів та дотримання процедур подачі і розгляду рапорту. Важливо враховувати всі нюанси законодавства що постійно змінюється та діяти відповідно до нових вимог і правил, щоб уникнути відмови.

Раніше Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та до визначення критично важливих підприємств.

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