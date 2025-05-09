Звільнено радницю першого заступника міністра оборони Дану Ярову

Дана Ярова / © із соцмереж

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Радниця першого заступника міністра оборони України Богдана Ярова заявила, що її звільнили з посади без попередження, видалили з робочих чатів та не показали наказ про звільнення.

Про це Ярова написала у Facebook.

Зранку 8 травня Ярова повідомила, що їй заблокували перепустку в Міністерство оборони України без пояснень, що вона розцінила як завершення роботи у відомстві.

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Увечері посадовиця заявила, що не отримала наказу про своє звільнення, як і інформації про це ні від кого.

Допис Дани Ярової у Facebook

Крім того, Ярова повідомила, що не може забрати особисті речі з міністерства, а також вже не має доступу до робочих чатів, оскільки її з них видалили.

Допис Дани Ярової у Facebook

Що відомо про Дану Ярову

У 2015—2017 рр. Ярова була радником міністра оборони України. Про це пише Вікіпедія.

У 2022 р. — разом із «Тайрою» (Юлією Паєвською) заснували благодійний фонд «Українська Фундація „Мрія“, у 2023 р. — Громадську організацію „Мрія дітей України“, яка опікується понад 6 тис. дітей загиблих, полонених і зниклих безвісти військових.

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У березні 2023 Ярову обрали до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Від громадськості вона увійшла до складу Департаменту державних закупівель як членкиня колегіального органу з питань тилового забезпечення Міноборони.

9 січня 2024 року Ярову призначено радницею (на громадських засадах) заступника міністра оборони України.

В лютому 2025 року її призначили радником першого заступника міністра оборони України

До слова, у 2023 році Богдана Ярова та дівчата з ЗСУ знялися для календаря PLAYBOY 2024.

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Дана Ярова у календарі PLAYBOY 2024 / © із соцмереж

Нагадаємо, Кабмін 18 квітня ухвалив рішення про звільнення генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони.