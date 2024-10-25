Звільнено шість керівників прокуратур: Костін повідомив про масштабні зміни

Рада прокурорів ініціювала законодавчі зміни, які не дозволять прокурорам отримувати пенсії до звільнення.

В органах прокуратури тривають комплексні заходи із протидії та запобігання зловживанням та корупції. Наразі п’ять обласних прокурорів та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони вже написали заяви про звільнення з посад.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Генпрокурор уточнив, що йдеться про керівників Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури Південного регіону. Підставою для звільнення став той факт, що зазначені керівники органів прокуратури отримували разом із зарплатою підвищені пенсії за вислугу років, які були призначені за рішенням суду.

"Триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат", – йдеться у повідомленні генпрокурора.

Також у п'ятницю, 25 жовтня, в Офісі Генпрокурора відбулось перше засідання незалежної Комісії з добору кандидатів, яка буде формувати кадровий резерв для заміщення керівних посад в органах прокуратури.

"Я ініціював створення цієї комісії, щоб підвищити прозорість процесу призначення на такі посади. Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів", – пояснив Костін.

Третя важлива новина, про яку повідомив генпрокурор, це законодавча пропозиція від Ради прокурорів України, яка передбачає внесення змін до Закону України "Про прокуратуру".

Зокрема пропонується унеможливити отримання прокурорами пенсій одночасно із зарплатою.

"Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи", – наголосив Андрій Костін.

Нагадаємо, прокурор Хмельницької області пояснив масову інвалідність своїх підлеглих та розповів про травму на робочому місці. За його словами розслідування випадків встановлення інвалідності прокурорам виглядає як "дискримінація за професійною приналежністю".

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