Звільненого з полону захисника Маріуполя Михайла Діанова прооперували в США (фото)

В США провели складну операцію на руці українському захиснику Михайлу Діанову, який боронив Маріуполь.

Про це повідомляє Nexta.

Також читайте Михайло Діанов - біографія звільненого з полону захисника Маріуполя

Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов успішно переніс операцію у США. Операція на правому плечі у лікарні Сент-Луїса пройшла вдало.

Медики обіцяють, що після реабілітації права рука Михайла буде повноцінно функціонувати.

Найближчими днями український захисник повернеться на Батьківщину. Витрати на лікування Діанова на себе взяв футбольний клуб "Шахтар".

Нагадаємо, що Михайло Діанов - старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ став відомим після звільнгення з полону. Його світлини після звільнення облетіли та шокували світ. Захисник був дуже виснажений, а в його руці були відсутні 4 см кістки.

Читайте також: