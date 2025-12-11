Звільненого з полону морпіха військовослужбовці ТЦК побили та запихали в автобус: що кажуть

ТЦК / © Цензор.нет

В Одесі розслідують побиття військовослужбовця, захисника Маріуполя Романа Покидька. За даними громадських активістів, чоловіка побили та висадили з автомобіля співробітники Територіального центру комплектування (ТЦК). В Одеському ТЦК повідомили, що призначили службове розслідування.

Про це повідомила ГО «Захист Держави. Одеса».

Обставини інциденту та заява громадської організації

Як повідомили у громадській організації, Роман Покидько — боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти. Він захищає Україну з 2018 року. Військового нещодавно звільнили із ворожого полону. Роман перебував в Одесі на реабілітації. Інцидент стався 4 грудня на вулиці Семена Палія.

За даними громадської організації, група з дев’яти осіб, які назвалися співробітниками Пересипського районного ТЦК, зупинила морпіха.

«Не дивлячись на пред’явлені ним документи: військовий квиток, медичні довідки та посвідчення УБД, Романа Покидько заштовхали до службового авто ТЦК. Нанесли йому тілесні ушкодження: застосували проти нього сльозогінний газ та побили. Після цього, прямо під час руху, викинули Романа з автомобілю. Чим створили загрозу життю військовослужбовця», — зазначили представники організації.

Активісти наголосили, що представники ТЦК не використовували бодікамери. Наразі Роман Покидько проходить медичне обстеження в лікарні. Одеський осередок ГО «Захист Держави» вимигають справедливого розслідування щодо Романа Покидька, який пережив російський полон.

Реакція Одеського ТЦК

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив, що їм відомо про інцидент, і повідомив про призначення службового розслідування до моменту розголосу події. Керівництво ТЦК наголосило, що статус військовослужбовця заслуговує на найвищу повагу. ТЦК надає повне сприяння правоохоронним органам.

«Якщо у ході слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо колеги-військового, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом», — зазначили у представництві.

Обласний ТЦК закликав громадськість дочекатися результатів розслідування та офіційних висновків правоохоронних органів.

Нагадаємо, керівництво столичної поліції ініціювало службове розслідування для надання оцінки діям поліцейських Деснянського району, які ввечері 2 грудня затримали чоловіка. Затримання відбулося після того, як громадянин відмовився зупинитися на вимогу правоохоронців, почав тікати та чинити опір.

Також повідомлялося, на Черкащині сталася сутичка між працівниками ТЦК та ветераном війни, який «відбивав» свого брата.