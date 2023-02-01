Звільненому заступнику Міноборони повідомили про підозру у справі про завищені ціни на продукти для ЗСУ

Шаповалов не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нещодавно звільненому заступнику Міністра оборони В'ячеславу Шаповалову в причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції для Збройних сил України.

Про це повідомили в ДБР.

Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ і лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. Всі договори укладалися за повною передплатою.

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Він не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.

При цьому він ігнорував звернення Командування сил логістики ЗСУ стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції.

Фото: Державне бюро розслідувань

Шаповалову повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань - ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У межах кримінального провадження ДБР проводяться 17 обшуків за різними адресами, вже вилучено великі суми готівки та багато іншого, що може слугувати доказами по справі.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудок осіб.

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