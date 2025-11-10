"Звільнений" Бахмут: який вигляд сьогодні має місто

Бахмут на Донеччині, листопад 2025 року / © Telegram / Денис Казанський

Росіяни повністю зруйнували місто Бахмут на Донеччині. Від нього не залишилося «живого» місця.

Про це написав журналіст Денис Казанський.

Примітно, що місто зовсім не потрібне росіянам. Їхня мета полягала лише у знищенні.

«„Звільнений“ Бахмут, наші дні. Місто зруйноване і закинуте. Більше ці руїни нікому не потрібні», — написав він.

На фото лише біль, смерть та руїни.

Бахмут на Донеччині, листопад 2025

Бахмут на Донеччині, листопад 2025

Бахмут на Донеччині, листопад 2025

Нагадаємо, Бахмут у Донецькій області став таким собі логістичним хабом для армії РФ. Ворог розмістив там склади і зберігає боєприпаси і техніку, а також паливно-мастильні матеріали.

«На сьогодні Бахмут на тимчасово окупованій території слугує першим пунктом для тимчасової дислокації 98-ї повітряно-десантної дивізії та 3-го армійського корпусу. Місто стало шахтами ворога», — заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».