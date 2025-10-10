ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
90
1 хв

Звільнений з полону батько в реанімації, 7-річний син загинув: трагедія родини у Запоріжжі.

Мати розповіла про загибель 7-річного сина Макара під час удару РФ по Запоріжжю.

Дмитро Гулійчук
Семирічний Макар Дорош

Семирічний Макар Дорош / © Суспільне

У Запоріжжі у ніч на 10 жовтня російський дрон поцілив у будинок родини Дорошів. Внаслідок атаки 7-річний Макар загинув.

Пдробиці трагедії розповіла мати загиблої дитини Світлана, пише «Суспільне».

«Я нічого не чула. В 10 лягли, я не чула нічого, лягла і вирубилася. Син спав і донька середня, старша в телефоні лежала, чоловік на кухні був. Я в спальні. Ми всі були вдома», — розповідає жінка.

Світлану збудив сильний удар. Каже, що побачила, як довкола все горіло. Жінка одразу побігла рятувати дітей.

/ © Суспільне

© Суспільне

«Середню доньку дістали, побігла молодшого шукати, вони були всі у своїх кімнатах. Коли Макара знайшли, мене не підпустили, одразу забрали в реанімацію», — зазначила вона.

Будинок, знищений росіянами, сім’я купила лише навесні цього року, коли чоловік повернувся додому після трьох років російського полону. Обирали оселю неподалік школи.

«Макарчик пішов в 1 клас, ходив очно до школи. Був позитивною дитиною. 8 грудня мало виповнитися 8 років», — плаче згорьована мати.

/ © Суспільне

© Суспільне

Пані Світлана та її доньки дивом вижили під час удару. Нині вона перебуває у лікарні, де за життя її чоловіка Григорія борються лікарі. Звільнений з полону захисник перебуває у реанімації у важкому стані.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 жовтня і зранку Росія завдала ударів балістичними ракетами по Запоріжжю.

