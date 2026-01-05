Звільняв Зміїний і робив "бавовну" в РФ: що відомо про т.в.о очільника СБУ Хмару

Володимир Зеленський і Євген Хмара / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгенія Хмару виконувачем обов’язків голови СБУ.

Відповідний указ у понеділок, 5 січня, опублікували на сайті президента. ТСН.ua зібрав все, що відомо про нового, хоча й тимчасового очільника Служби безпеки.

Що відомо про Євгенія Хмару

Оскільки Євгеній Хмара — досвідчений спецпризначенець, багато інформації у відкритому доступі про нього немає.

Відомом, що від 2011 року проходив військову службу у Центрі спецоперацій «А» СБУ.

24 серпня 2023 року Євгеній отримав звання бригадного генерала. 2024 року Хмара отримав звання генерал-майора. 25 серпня 2025 року президент Зеленський призначив офіцера керівником Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Генерал-майор Євгеній Хмара відзначений низкою відомчих і державних нагород. Він — повний кавалер ордену Богдана Хмельницького (І-ІІІ ступінь), а також нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг».

В яких операціях брав участь Євгеній Хмара

На початку повномасштабної війни генерал-майор Євгеній Хмара захищав столицю і брав участь у звільненні Київщини, далі воював на Донеччині.

Серед спецоперацій, у яких брав участь Євгеній Хмара з підлеглими, зокрема звільнення острова Зміїний у червні 2022 року.

«Звільнення Зміїного — одна зі знакових перемог над ворогом. Не тільки військова, а ще й економічна та психологічна. Це дозволило розблокувати Чорне море. Для бійців ЦСО "А" СБУ було честю брати участь у цій спецоперації та гідно реалізувати її», — розповідав Хмара 2023 року в одному зі своїх рідкісних інтерв’ю.

В інтерв’ю «Мілітарному» він згадував про успішні операції, зокрема удар по складу ГРАУ міноборони РФ у Торопці 18 вересня 2024 року.

«Коли це все полетіло, все спрацювало, всі люди повернулись живими, ще не лягають спати і отримується перша інформація — "маємо детонацію". І такі: ну все, ну тепер можна відпочивати. Знаєте, отакі речі надихають», — розповідав генерал.

Що відомо про Центр спецоперацій «А», який очолював Хмара

«Центр спецоперацій "А" СБУ стабільно входить до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони за обсягами знищеної техніки та живої сили противника за допомогою безпілотників. Загалом на рахунку ЦСО "А" — "відмінусованої" ворожої техніки на понад 5,5 мільярда доларів США: танки, бойові машини, системи ППО, РЕБи та інше обладнання. І це — без урахування збитків внаслідок спецоперації СБУ "Павутина", у якій оператори дронів ЦСО "А" брали безпосередню участь і ефективно нищили ворожу техніку», — розповідали про Центр спецоперацій «А» у самій спецслужбі.

Станом на 1 січня 2026 року, від початку повномасштабної війни СБУ уразила 2194 російських танків, 1805 із яких — на рахунку саме ЦСО «Альфа». Також спецпризначенці «А» підбили 3267 бойових броньованих машин, 3468 артилерійських систем, 540 засобів ППО, 454 засобів РЕБ та іншої техніки і живої сили ворога.

Крім того, бійці ЦСО «А» СБУ проводять унікальні спецоперації з ураження військових обʼєктів у глибокому тилу РФ — аеродромів, складів та арсеналів зброї, нафтопереробних підприємств, заводів із виробництва КАБів і дронів та працюють по інших знакових цілях.

Дата публікації 15:43, 05.01.26

