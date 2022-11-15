Звільнили 200 населених пунктів за пів місяця: Міноборони про успіхи ЗСУ на півдні та Донеччині

Україїнські захисники продовжують проводити наступальні дії на південному напрямку. Від 1 листопада 2022 року Сили оборони звільнили близько 5 тисяч кв. км та приблизно 200 населених пунктів на півдні країни.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, Сили оборони просуваються на кількох напрямках.

"Це можна говорити щодо Харківської області, Луганської та півдня. За листопад на півдні звільнено близько 5 тисяч квадратних кілометрів та близько 200 населених пунктів", – наголосила Маляр.

Вона додала, що російські окупанти завдають ударів по звільнених населених пунктах, а найзапекліші бої тривають на Донеччині, де ворог щодня атакує по кілька десятків разів.

"Водночас ЗСУ дуже впевнено обороняють кордони. Тобто ворог не просувається на жоден сантиметр. Так, там запеклі страшні бої, ціна дуже висока, але ворог не просувається", – зазначила Маляр.

Нагадаємо, що начальник Київської міської ВА Сергій Попко подякував силам Протиповітряної оборони. В районі Києва підрозділи ППО збили 18 ракет з 21.

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