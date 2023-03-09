Звільнили, бо у купальнику цілувалась з чоловіком: вихователька з Рівненщини вдруге виграла суд

Вихователька дитсадка Бугаївка Рівненської області Віта Черешньовська, яку звільнили через "аморальне фото", на якому вона у купальнику цілується з чоловіком вдруге виграла суд. Її повинні поновити на посаді та виплатити понад 100 тисяч гривень за вимушений прогул та моральну шкоду у сумі 20 тисяч гривень.

Про це пише "Суспільне".

Історія почалась з того, що Віта Черешньовська 2017 року опублікувала в Instagram фото, на якому вона під час відпочинку в купальнику цілується з чоловіком. Завідувачка дитсадка Лариса Музика вирішила, що це - "аморально" та звільнила свою підлеглу.

Віта Черешньовська виграла суд, проте тоді керівниця звільнила її вдруге нібито за "прогули". Проте Радивилівський районний суд 6 березня 2023 року визнав звільнення неправильним, а Віту Черешньовську вважати звільненою під час ліквідації закладу.

Фото: Суспільне

"Я і вагітною ходила на засідання суду. І різні емоційні ситуації були, адже на мене, мою писали всілякі "гадості". Але я знала, що перемога буде за нами. Тут навіть і сумнівів не було. Звичайно, що я раділа і зараз рада. Але такого спокою, на душі, чесно скажу, немає. Ця образа все одно залишиться назавжди", — каже Віта Черешньовська.

Суд також направив до прокуратури звернення щодо незаконного звільнення жінки. Зараз дитсадок уже ліквідували, але Віта каже, що вона не впевнена, чи б повернулась на роботу.

"Звільнення суд анулював і згідно з його постановою, мене вважатимуть звільненою вже під час ліквідації закладу. Зараз вдома займаюсь невеличким бізнесом. Але, знаєте, цей осад від звільнення мені не давав можливості вийти на роботу. Чомусь психологічно я вважала, що мене зараз будуть засуджувати в кожному колективі. Одні люди прямо в очі говорять, що все добре, ось "ти така молодець", але позаочі все одно вважають: "звільнена за аморальну поведінку", - каже жінка.

Нагадаємо, мешканка Рівненської області Віта Черешньовська, яку звільнили з дитячого садку за публікацію у соцмережах фотографії у купальнику, виграла Верховний суд.

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