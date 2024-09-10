Звільнили так звільнили: який вигляд сьогодні має окупована росіянами Авдіївка (відео)

У місті панує суцільний морок.
Український журналіст Денис Казанський показав, який вигляд сьогодні має Авдіївка. Мешканців тут більше немає, натомість скрізь гордо намальовані російські прапорці. І в цьому вся суть "допомоги Донбасу" від Росії.
Про це пише журналіст Денис Казанський.
Нагадаємо, в окупованій Авдіївці почалась епідемія холери. Росіяни закрили місто на в'їзд та виїзд.
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